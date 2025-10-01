Coppa Italia Eccellenza La fase regionale . Le zebre se passano trovano Lucchese o Perignano
Il programma degli ottavi di finale della fase regionale della Coppa Italia di Eccellenza oggi in Toscana prevede oltre a Viareggio-Massese queste altre sette partite: alle 15 ci sono Cenaia-Lastrigiana (arbitro Mathia Bragazzi di Carrara, assistenti Domenico De Stefano di Empoli ed Elena Tarandetti di Pontedera), Figline-Antella (Duccio Magherini di Prato, Simone Piazzini di Prato e Giacomo Norgiolini di Arezzo), Sangiovannese-Sansovino (Margherita Calvani di Prato, Thomas Jordan e Francesco Ballarino di Firenze), Rondinella Marzocco-Colligiana (Edoardo Pisaneschi Pistoia, Alfred Alexandru Paduraru di Arezzo ed Omar Abdulkadir Mohamed di Empoli); Valentino Mazzola Siena-Belvedere (Lapo Ponzalli di Prato, Francesco Dell’Agnello di Pontedera e Francesco Magnelli di Valdarno); alle 18 Lucchese-Fratres Perignano (Alessio Fatticcioni di Carrara, Simone Giovannini di Prato e Gabriele Checchi di Viareggio); alle 20.45 Sestese-Real Cerretese (Antonio Scalisi di Carrara, Federico Aldi e Mirko Gioia di Valdarno).
Chi passerà fra il Viareggio e la Massese nei quarti troverà la vincente di Lucchese-Perignano. Intanto sul mercato il Belvedere ha piazzato il grande colpo Riccardo Cretella.
