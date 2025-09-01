Acquista il giornale
Coppa Italia Eccellenza. La Rondinella espugna il fortino di Montespertoli

Montespertoli 0 Rondinella Marzocco 2 MONTESPERTOLI: Romano, Vallesi, Corradi, Fiaschi (73’ Corsi), Trapassi, Lensi (73’ Salvadori), Rosi, Bettoni (84’ Del...

di SIMONE CIONI
1 settembre 2025
Pallone

Montespertoli 0 Rondinella Marzocco 2

MONTESPERTOLI: Romano, Vallesi, Corradi, Fiaschi (73’ Corsi), Trapassi, Lensi (73’ Salvadori), Rosi, Bettoni (84’ Del Duca), Biliotti (84’ Dogi), Maltomini, Gasparri (46’ Zefi). A disp.: Biotti, Spini, Nannetti, Ciuffi. All.: Sarti.

RONDINELLA MARZOCCO: Dainelli, Cellai, Ricchi (81’ Travaglini), Mazzolli, Ciardini, Tomberli, Nannelli, Baldesi (90’ Valeriani), Polo (76’ Saccardi), Massai, Vezzi (63’ Bencini). A disp.: Masini, Bartolini, Noviello, Bianchini, Ademollo. All.: Tronconi.

Arbitro: Boeddu di Prato.

Reti: 28’ rig. Polo, 54’ Vezzi.

MONTESPERTOLI – Una rete per tempo e la Rondinella espugna Baccaiano nell’andata del primo turno di Coppa Italia. E pensare che era stato proprio il Montespertoli a partire meglio sfiorando il vantaggio al 15’ con Gasparri, che colpisce il palo con un rasoterra dal limite dell’area. Il primo tempo è di marca locale, ma sono gli ospiti a chiuderlo in vantaggio grazie al rigore trasformato da Polo. Nella ripresa i padroni di casa hanno ancora un buon approccio, ma al 54’ il tiro all’incrocio dei pali di Vezzi vale il raddoppio ospite. La squadra di Sarti accusa il colpo e si spegne con la Rondinella che tiene in pugno la partita fino al triplice fischio finale. Adesso al ritorno servirà un impresa.

Si.Ci.

© Riproduzione riservata

