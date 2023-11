Coppa Italia Eccellenza, lo Zola in semifinale. Massa Lombarda ko, ora il Gambettola di Bernacci

Vittoria sul campo del Massa Lombarda, nel Ravennate, e conseguente approdo in semifinale di Coppa Italia di Eccellenza per lo Zola Predosa di Nicola Zecchi.

Sotto poco prima della mezz’ora del primo tempo, il team zolese è riuscito a ribaltarla grazie a Oppi, D’Apote e Fiore e a nulla è valso, per i padroni di casa, il gol del 2-3 messo a segno su rigore da Magri, quando ormai la partita sembrava aver preso un indirizzo preciso a favore degli ospiti.

Nonostante un robustissimo turnover (per la verità anche degli avversari), il team di Zecchi ha dunque strappato il pass per le semifinali, dove affronterà il Gambettola allenato dall’ex attaccante del Bologna Marco Bernacci, un altro esame per scoprire il valore del gruppo guidato da Zecchi che in coppa ha trovato il modo per esaltarsi.

Nicola Baldini