Coppa Italia Eccellenza. Mazzola, Ghizzani:: "Mi è piaciuto poco o nulla»

"Per noi era importante passare il turno, perché teniamo sia al campionato ce alla Coppa Italia": esordisce così, il tecnico del Mazzola, Marco Ghizzani, dopo il passaggio di turno centrato dai suoi ragazzi. "Della partita mi è piaciuto poco o niente – prosegue –. Se non altro la gara è servita per far capire alla squadra che il campionato è questo: non c’è da spaventarsi se l’arbitro non fischia o non assegna una punizione. Da quando sono arrivato ho sempre detto ai giocatori di non adorare il bel gioco e la leziosità, quanto la praticità. Io non condanno nessuno né direttori di gara, né avversari, ognuno fa il suo: da parte dell’Asta mi aspettavo un atteggiamento aggressivo, anche io lo avrei richiesto alla squadra perché nel calcio nulla è impossibile. Noi abbiamo dimostrato anche una certa paura dopo il momentaneo vantaggio dell’Asta, e non avrebbe dovuto esserci". "Indipendentemente dal campo, dall’arbitro, dall’avversario, dal nervosismo, devo far sì che i ragazzi, affrontino questo tipo di partite, con un temperamento diverso e con maggiore attenzione in fase difensiva: bisogna essere più composti, bisogna capire subito quello che è il campo e le condizioni di una gara".