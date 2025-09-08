Coppa Italia Eccellenza. Montespertoli chiude a reti bianche. E la Rondinella passa il turno

Rondinella Marzocco

0

Montespertoli

0

RONDINELLA MARZOCCO: Dainelli, Noviello, Ricchi, Mazzolli, Ciardini, Cellai, Nannelli, Baldesi, Polo, Bencini, Vezzi. A disp.: Masini, Bartolini, Tomberli, Bianchini, Ademollo, Sebastiano, Massai, Travaglini, Saccardi. All.: Tronconi

MONTESPERTOLI: Biotti, Vallesi, Corradi, Fiaschi (75’ Nannetti), Trapassi, Lensi (67’ Salvadori), Zefi (55’ Biliotti), Bettoni (67’ Corsi), Granucci (67’ Del Duca), Maltomini, Rosi. A disp.: Romano, Spini, Ciuffi, Dogi. All.: Sarti

Arbitro: Sarchini di Firenze

FIRENZE – Finisce a reti bianche la sfida del Bozzi tra Rondinella Marzocco e Montespertoli, un risultato che premia i padroni di casa così qualificati agli ottavi di Coppa Italia di Eccellenza. In virtù del successo per 2-0 dell’andata in trasferta, infatti, sono i biancorossi fiorentini a passare il turno.

La squadra di Sarti ci ha provato a segnare la rete che avrebbe riaperto il discorso qualificazione, ma complice un po’ di imprecisione al momento di finalizzare l’azione e l’attenta organizzazione difensiva della Rondinella, non ci è riuscita. Così come l’anno scorso, quindi, il Montespertoli saluta subito la competizione, ancora una volta senza riuscire a segnare in entrambe le sfide del primo turno.

Adesso, quindi, capitan Maltomini e compagni possono iniziare a pensare al debutto in campionato che avverrà domenica prossima alle 15, quando al Marconcini di Baccaiano (sabato scorso l’intitolazione al dirigente prematuramente scomparso a luglio 2021) arriverà il Fucecchio.

Si.Ci.