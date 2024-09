Coppa Italia Eccellenza. Passarini: "Soddisfatto dalla prestazione del mio Tolentino»

"Una buona prova dei miei che hanno sfruttato bene le opportunità nella prima mezz’ora per poi condurre bene il resto della gara". Si dice soddisfatto Paolo Passarini, tecnico del Tolentino, dopo la vittoria 2-0 sul Montegranaro, andata degli ottavi di Coppa Italia Eccellenza. "Siamo stati bravi – aggiunge – a sbloccare la gara nei primi minuti e ipotecarla già nella prima frazione con il doppio vantaggio concedendo poche opportunità per segnare agli avversari, mettendoci in una posizione di vantaggio in vista del ritorno". I cremisi sono stati bravi ad amministrare il doppio vantaggio nei novanta minuti, abbassando i ritmi nella seconda frazione e gestendo il possesso, "era quasi impossibile mantenere il ritmo iniziale, anche considerate le temperature che di certo non aiutavano entrambe le squadre. Sono soddisfatto – afferma Passarini – per come abbiamo gestito". L’unica nota stonata per il Tolentino è stata l’uscita anticipata per Capezzani, che ha lamentato un piccolo guaio muscolare, "speriamo non sia un problema grave e di recuperarlo il prima possibile, così come gli altri ragazzi indisponibili".

Marco Natalini