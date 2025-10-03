Coppa Italia Eccellenza. Passarini: "Tolentino, il pareggio interno col Montegranaro non pregiudica nulla»
"Pareggio giusto dopo un partita bloccata". Così Paolo Passarini, tecnico del Tolentino, commenta l’andata dei quarti di finale di coppa, conclusasi a reti bianche contro il Montegranaro. "Ci portiamo un pizzico di rammarico – aggiunge – per non aver vinto la prima partita in casa, ma la squadra ha interpretato bene la partita e gestito un campo pesante che sicuramente non ci ha aiutato. L’aspetto positivo viene dalla fase difensiva, perché siamo stati bravi a non prendere gol e mantenere la porta inviolata come non siamo riusciti a fare da un paio di gare".
Nota stonata della serata, l’infortunio ad inizio partita di Tizi, che a questo punto è in forte dubbio per la gara di campionato di Trodica. "Non è un periodo fortunatissimo – aggiunge Passarini – sotto l’aspetto fisico, speriamo per Tizi non sia nulla di grave e di poterlo riavere al più presto in gruppo. La squadra ha reagito bene e ci teniamo stretto il pari rimandando ogni discorso di qualificazione alla sfida di ritorno, rimanendo ancora pienamente in corso per passare il turno".
Il Tolentino nel frattempo si è mosso sul mercato, ufficializzando l’acquisto di Riccardo Cappa dalla Civitanovese, ala offensiva classe ’99 che completerà il reparto avanzato, aggiungendo tecnica e abilità nel dribbling. "È un calciatore – conclude Passarini – con caratteristiche a noi congeniali, mettiamo nel reparto avanzato un ragazzo abile a cambiare l’inerzia della gara sia dall’inizio che a gara in corso, permettendoci di poter fare anche qualche variante tattica rispetto al solito".
Marco Natalini
