Coppa Italia Eccellenza. Pontevalleceppi-Bmg sarà la finalissima

PERUGIA – Atletico Bmg e Pontevalleceppi sono le due finaliste della coppa di Eccellenza. É il verdetto emerso dal mercoledì di semifinali. Al comunale di Massa Martana l’Atletico Bmg batte 2-0 l’Olympia Thyrus con le reti di Paciotti al 25’ e di Sciacca al 90’. Una gara che vede la Bmg partire con il piede sull’acceleratore collezionando 3 palle gol nei primi 3 minuti. La Thyrus replica con Kola al 10’ ma al 25’ è il classe 2004 Paciotti a battere Pitaro con un destro dal limite. La formazione di Sugoni potrebbe pareggiare con Alessandro Angeli in avvio di ripresa ma la Bgm difende bene il vantaggio trascinata da un super Canavese che al 90’ serve un pallone d’oro al connazionale Sciacca: dribbling secco dell’argentino che fa 2-0. In pieno recupero secondo giallo per Canavese che salterà così la finale. Finale che vedrà protagonista il Pontevalleceppi. La compagine di Polverini espugna il Santa Barbara di Branca al termine di una gara molto combattuta. A decidere la sfida è un guizzo di Silvestri al 44’ del primo tempo. Nella ripresa gli eugubini spingono sul gas ma il Pontevalleceppi non concede spazi e nel finale una super parata di Biscarini certifica il pass per la finalissima che vale il pass per gli spareggi nazionali per la serie D.