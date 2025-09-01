Coppa Italia Eccellenza, primo turno. Debutto show Real Cerretese. Ferrara stende lo Zenith Prato

Acquista il giornale
Real Cerretese 1 Zenith Prato 0 REAL CERRETESE: Battini, Orsucci, Dal Porto, Volpi, Romiti, Mordagà, Melani, Pievani (75’ Bargellini), Ferrara...

di SIMONE CIONI
1 settembre 2025
Real Cerretese 1 Zenith Prato 0

REAL CERRETESE: Battini, Orsucci, Dal Porto, Volpi, Romiti, Mordagà, Melani, Pievani (75’ Bargellini), Ferrara (70’ Mallardo), Bouhafa, Nieri. A disp.: Cirillo, Tramacere, Vannini, Cappelli, Lapi, Sogli, Degl’Innocenti, Shaid. All.: Petroni.

ZENITH PRATO: Brunelli, Sinisgallo, Kouassi, Toccafondi, Banchelli, Parrini, Geri, Saccenti, Fiaschi, Moussaid, Cela. A disp.: Caroti, Innocenti, Moretti, Osakwe, Castiello, Danti, Pittala, Luka, Biagini. All.: Settesoldi.

Arbitro: Bragazzi di Carrara. Rete: 65’ Ferrara.

LAMPORECCHIO – Debutto con i fiocchi per la neopromossa Real Cerretese, che a I Giardinetti piega di misura l’ambizioso Zenith Prato, al contrario appena retrocesso dalla Serie D. Nell’andata del primo turno di Coppa Italia i biancoverdi, privi di Gargiulo in cabina di regia, si impongono infatti per 1-0 al termine di una gara in crescendo. Nella prima frazione di gioco, sotto il profilo della manovra e dell’intensità sono gli ospiti a farsi preferire nonostante le assenze per squalifica di bomber Del Pela e un giocatore importante come Tempestini. Nel secondo tempo, escono invece i padroni di casa che alzano il proprio baricentro e passano anche in vantaggio: corre il 65’ infatti quando sugli sviluppi di un calcio d’angolo la palla viene prolungata all’altezza del primo palo e sul secondo Ferrara (nella foto) si fa trovare pronto a spingerla in rete. All’80’ la Real Cerretese potrebbe anche raddoppiare, ma Bouhafa si fa parare da Brunelli un rigore che si era procurato. Sebbene il risultato resti in bilico Mordagà e compagni non rischiano niente in difesa fino al triplice fischio finale. Domenica prossima il match di ritorno al Puskas di Signa.

© Riproduzione riservata

