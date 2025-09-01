Coppa Italia Eccellenza, primo turno. Fucecchio, Cristodaro riacciuffa il Cenaia. La qualificazione si decide al ritorno in casa
Cenaia 1 Fucecchio 1 CENAIA: Castaldi, Rossi, Lischi, Bianchi (81’ Provinzano), Signorini, Puleo, Fischer, Quilici (70’ Neri), Maggi, Remedi, Cito....
Cenaia
1
Fucecchio
1
CENAIA: Castaldi, Rossi, Lischi, Bianchi (81’ Provinzano), Signorini, Puleo, Fischer, Quilici (70’ Neri), Maggi, Remedi, Cito. A disp.: Bettarini, Colombani, Cavalli, Arcidiacono, Gronchi, Cocucci, Busiello. All.: Sena.
FUCECCHIO: Del Bino, Arapi, Guerrucci, Lecceti, Malanchi (84’ Compagnucci), Ghelardoni, Sgherri (71’ Melani), Geniotal, Cristodaro (75’ Gjoni), Badalassi (84’ Usai), Princiotta (68’ Fiorini). A disp.: Rocchi, Berhoxha, Cioni, Modena. All.: Menichetti.
Arbitro: Foresi di Livorno.
Reti: 6’ Lischi; 27’ Cristodaro.
CENAIA – Tutto rimandato alla gara di ritorno di domenica prossima al Corsini di Fucecchio per la qualificazione al secondo turno di Coppa Italia tra i bianconeri di mister Menichetti e il Cenaia. Al Pennati finisce infatti 1-1 con un botta e risposta nel primo tempo. Parte meglio il Cenaia, che nei primi venti minuti mette in difficoltà il Fucecchio, in vantaggio già al 6’ con un colpo di testa di Lischi sugli sviluppi di un calcio di punizione. La replica del Fucecchio arriva prima della mezz’ora con un preciso stacco aereo di Cristodaro su un traversone di Genotial. Prima dell’intervallo i bianconeri potrebbero anche operare il sorpasso, ma la conclusione dalla distanza di Badalassi si stampa sulla traversa. Nella ripresa, partita più maschia ma risultato invariato.
Si.Ci.
