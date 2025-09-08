Coppa Italia Eccellenza. Sconfitta amarissima per il Certaldo

Colligiana 4 Certaldo 0

COLLIGIANA: Conti, Finetti, Messini (75’ Pierucci), Bartalini, De Pellegrin, Simi (55’ Grassini), Dini (85’ Caponi), Cicali F. (60’ Gianneschi), Poli, Baccani (85’ Vitale), Montagna. A disp.: Bacciottini, Calamassi, Barracani, Masini. All.: Guidi

CERTALDO: Cicali S., Ciappi, Pennini (80’ Bacciottini), Palumbo (75’ Cardinali), Gistri, Covino (46’ Celoni), Dussol, Alfani, Di Fiandra (46’ Poienari), Tanganelli, Cianciolo (65’ Buica). A disp.: Gasparri, Benedetti, Cesarano, Vanni. All.: Gangoni

Arbitro: Kercaj di Pistoia

Reti: 1’, 30’ e 40’ Dini, 35’ Baccani

COLLE VAL D’ELSA – Dura appena un minuto la speranza del Certaldo di poter ribaltare il 2-0 subito in casa all’andata. Il tempo necessario a Dini per sfruttare un’indecisione della difesa ospite e trafiggere il portiere. Una volta incanalata la partita, i biancorossi locali badano soprattutto a gestire, con la squadra di mister Gangoni che accusa il colpo e non riesce ad imbastire una reazione degna di nota. I viola valdelsani ci provano, ma mancano di concretezza negli ultimi venti metri, così nel quarto d’ora finale della prima frazione la Colligiana cala addirittura il poker. Mattatore assoluto della partita il numero sette di casa Dini, autore di una splendida tripletta. Dopo aver sbloccato il risultato in avvio infatti, l’esterno biancorosso firma anche il raddoppio al 30’ con un preciso tiro dal limite dell’area e il definitivo 4-0 ad una manciata di minuti all’intervallo al termine di una bella azione di prima. Nel mezzo ci ha pensato Baccani a siglare il momentaneo 3-0 sfruttando un errore in fase di palleggio nei pressi della propria area da parte del Certaldo. Di conseguenza la partita nella ripresa ha perso interesse con i viola valdelsani che hanno però tenuto meglio il campo sfiorando anche in un paio di circostanze la rete della bandiera. Scherzi del calendario le due squadre si ritroveranno nuovamente di fronte anche domenica prossima, di nuovo al Comunale di Certaldo, per la prima giornata di campionato.