Coppa Italia, esame Fiesole. Scontro duro col San Piero

Per la Coppa Italia oggi si giocano le prime gare del triangolare del 2° turno per i quarti. Il programma.

San Piero a Sieve-Fiesole (riposa Settimello) arbitro Vaggelli di Prato. Si gioca alle 20,30 a "Le Cortine" di Scarperia con la squadra di casa allenata da Signorini decisa a riscattare il mezzo passo falso in campionato. E’ probabile che in vista del derby di domenica a Dicomano, il tecnico opti per qualche cambiamento con Fedele squalificato e Baroncelli infortunato. Nel Fiesole debutto in panchina del nuovo tecnico Selvaggio, che avrà fuori Mariotti e Bargelli.

Antella-Grassina (riposa Maliseti), arbitro Galligani di Pistoia. Si gioca alle 14,30 sull’impianto di via Pulicciano. Anche se si tratta di Coppa c’è sempre tanta rivalità fra le due compagini. Stavolta si gioca in casa dell’Antella con la squadra di Morandi pronta a riscattare i quattro gol subiti nel derby di campionato sul campo dei rossoverdi il 29 ottobre scorso. L’Antella di Morandi che si presenta senza Merciai squalificato e Castiglione infortunato spera sulle finalizzazioni di Tacconi e Santucci (nella foto). Nel Grassina che sarà privo di Meazzini e Caschetto infortunati, rientra Pierattini, con Simoni, Colasuono e Baccini attesi dal ritorno al gol.

Si giocano anche M.M.Subbiano-Alberolo (risposa Affrico) e San Miniato-Armando Picchi (riposa C.S. Lebowski).

Giovanni Puleri