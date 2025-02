Coppa Italia fase nazionale, andata degli ottavi di finale: ritorno nelle Marche fra sette giorni. Buona Urbania, ma non basta. San Sepolcro vince il primo match

SANSEPOLCRO

1

URBANIA

0

SANSEPOLCRO: Vaccarecci, Carbonaro, Del Siena, Gorini, Andreani, Petricci, Bruschi, Brizzi, Bartoccini, Quadroni (35’ s.t. Lorenzoni), Mariotti (23’ s.t. Barculli). All. Armillei

URBANIA: Stafoggia, Sema (41’ s.t. Bicchiarelli), Antoniucci, Cannoni, Temellini, Paoli, Lani (10’ s.t. Catani), Carnesecchi, Rivi (23’ s.t. Monachesi), Sarli (26’ s.t. Diene), Nunez. All. Lilli

Arbitro: Carluccio dell’Aquila Reti: Brizzi 2’ s.t. (Sansepolcro)

Note: ammoniti Sarli, Gorini, Paoli. Espulso Carbonaro al 34’ del s.t. per gioco falloso.

Nella gara d’andata degli ottavi di finale della Coppa Italia (fase nazionale) Sansepolcro-Urbania ha la meglio la squadra toscana grazie ad un gol realizzato nei primi minuti del secondo tempo. Una vittoria di misura che tiene in gioco gli ospiti, anche se per passare il turno dovranno vincere. Mister Armillei fa esordire l’ultimo arrivato, il portiere Matteo Vaccarecci classe 1990 e la scelta è stata azzeccata perché si è sempre dimostrato pronto e reattivo (specialmente nella ripresa) a sventare i tentativi dei biancorossi. Parte forte il Sansepolcro ma il tiro di Bartoccini è sventato da un attento Stafoggia. Premono di più gli uomini di mister Armillei ma riescono a guadagnare solo degli innocui calci d’angolo. Si va al riposo con un nulla di fatto. Ad inizio ripresa (al 2’) arriva il gol partita di Brizzi abile a raccogliere e battere a rete un passaggio filtrante di Bartoccini. Reagisce l’Urbania ma non riesce a capitalizzare le diverse palle gol, quella di Rivi in particolar modo che dopo lo svantaggio si trova a tu per tu con il portiere ma il pallone finisce di poco a lato sull’incrocio. Alla mezzora un tentativo di Catani è sventato da Vaccarecci. Al 34’ il San Sepolcro rimane in dieci per l’espulsione di Carbonaro, reo di brutto fallo su un avversario. Ne finale l’Urbania va all’assalto prendendosi qualche rischio in contropiede.

Una buona prova quella di mister Lilli nel complesso anche se le è mancato il gol. Fra sette giorni il ritorno al Comunale di Urbania, chi supererà il turno accederà ai quarti di finale. Nel dopo partita il direttore sportivo Stefano Maggi ha così commentato: "C’è un po’ di amarezza. Il pareggio era il risultato più giusto alla luce dei novata minuti di gioco. L’Urbania ha avuto una reazione importante dopo lo svantaggio, peccato non aver finalizzato almeno una delle occasioni capitate. Niente è perduto, fra una settimana ci giocheremo il ritorno davanti ai nostri tifosi".

"È stata una partita molto equilibrata – ha sottolineato il patron Jacopo Sansuini – ad inizio meglio loro, siamo entrati in campo un po’ contratti, poi una volta entrati in partita siamo stati superiori noi, abbiamo subito gol ad inizio del secondo tempo ma poi abbiamo avuto tre-quattro palle gol importanti, scuramente una sconfitta immeritata, comunque abbiamo visto che possiamo giocarcela e se ripeteremo la prestazione di oggi potremo farcela a superare il turno". Mister Simone Lilli aggiunge: "La squadra ha disputato una partita importante, non meritavamo la sconfitta. Ci giocheremo in casa la qualificazione, ma prima pensiamo al Matelica".

