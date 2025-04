COPPA ITALIA femminile. L’Arzilla Pink fa festa. La Maceratese ko in finale

Le pesaresi della Pink Arzilla hanno vinto la Coppa Italia di Eccellenza femminile battendo 3-1 la Maceratese sul neutro di Ancona. Il risultato si sblocca al 27’ con l’Arzilla che si porta in vantaggio con Canestrari, il raddoppio è firmato da Sanchi. La Maceratese prova a riaprire nella ripresa, la gara ma le avversarie fanno buona guardia quando al 73’ Sanchi segna il terzo gol capitalizzando l’assist di Leonardi. In pieno recupero Stollavagli si lancia verso la porta, Ceccolini respinge e la sfera rotola in fondo al sacco dopo una sfortunata deviazione.

PINK ARZILLA: Ceccolini, Marcucci (75’ st Silvestrini), Mancini, Della Chiara, Leonardi ( 81’ st Mughetti), Ferri, Canestrari, Rossi (81’ st Grossi), Cinti (60’ st Giorgi), Livi, Sanchi (81’ Ulissi). Allenatore: Virgulti.

CF MACERATESE: Ranalli (43’ pt Fuso), Trombaccia, Fodali (59’ st Silvestrini), Tedeschi (45’ st Leskaj), Ciccalè, Crispini, Fermani, Micheloni (51’ pt Tomassoni), Stollavagli, Salvucci, Rita (59’ st Picchio). Allenatore: Torresi.

Arbitro: Dovesi di Ancona.

Reti. 27’ Canestrari, 50’ pt Sanchi, 73’ st e Ferri, 91’ autogol.