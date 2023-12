Coppa Italia. FolloGavo fermato dalla sfortuna. Sconfitta di misura

Trasferta amara in Coppa Italia per le ragazze del Follonica Gavorrano calcio a 5 sul campo del Poggio a Caiano (3-2 risultato finale dopo i supplementari). Risultato beffardo per il Follonica Gavorrano, che gioca una partita da protagonista creando interessanti trame di gioco. La palla del vantaggio maremmano arriva su un’azione ben costruita, finalizzata da Longo. Pochi minuti dopo arriva però la rete avversaria su una deviazione fortunosa. Il secondo tempo si riapre con il dominio biancorossoblù sia sul piano del gioco che delle occasioni. L’infilata di Proietti porta nuovamente il Follonica Gavorrano sul vantaggio per 1-2. Il pareggio arriva con un’ennesima deviazione in mischia. Nei tempi supplementari al primo minuto una punizione in favore del Poggio a Caiano taglia subito le gambe alle ragazze di D’Antoni.