Coppa Italia. Girone B: oggi in campo quattro squadre

Si accendono di nuovo i riflettori sulla Coppa Italia di Eccellenza: andranno in scena questo pomeriggio le gare secche dei quarti di finale: in caso di parità al 120’, verranno tirati i calci di rigore. Saranno quattro le squadre del girone B impegnate nella competizione: alle 14,30 è in programma la sfida tra Scandicci, seconda forza del raggruppamento, e Firenze Ovest. Alle 18 sarà invece la volta del confronto tra il Terranuova Traiana e la Nuova Foiano. Si disputeranno anche gli incontri Fratres Perignano-Valdinievole Montecatini (alle 15) e Massese-Sporting Cecina (alle 14,30). Lo Scandicci, domenica in campionato, sarà invece atteso dall’Asta, il Firenze Ovest ospiterà il Signa. Il Terranuova Traiana giocherà in casa con la Rondinella Marzocco, per la Nuova Foiano la sfida interna con il Mazzola.