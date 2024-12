Coppa italia. Il 18 dicembre si va in casa dell’Altamura

Nessun problema con il giudice sportivo in casa Rimini pensando alla gara di sabato in campionato contro il Pontedera. Ma anche pensando ai quarti di finale di Coppa Italia che il Rimini giocherà il 18 dicembre in casa del Team Altamura (calcio d’inizio alle 20.30) Buscè non avrà problemi di squalifica. Il giudice sportivo dopo le partite degli ottavi di coppa ha fermato per quattro giornate Diakite della Torres e, restando in Sardegna, per un turno Proietti. Una gara di squalifica anche per Delli Carri e Capelli del Padova, Grande del Team Altamura, Chiosa dell’Arezzo, Mazzolo del Caldiero Terme, Maselli del Giugliano, Fantoni del Vicenza, Verrengia del Potenza e D’Amico del Team Altamura. Poi le ammende. Dovrà pagare 400 euro di multa l’Arezzo per il lancio di fumogeni in campo e il Catania per i cori oltraggiosi dei propri tifosi.