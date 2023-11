Coppa italia. Il 28 il derby contro Rimini

Definito dalla Lega Pro il calendario degli ottavi di finale di Coppa Italia di C che, fra le altre squadre, vedrà in scena anche il lanciatissimo Cesena, che martedì 28 sfiderà al Manuzzi il Rimini. La seconda edizione del derby in riva al Savio (dopo il 5-2 dell’1 ottobre) si giocherà alle 21 e non è prevista nessuna diretta tv.