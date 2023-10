Coppa italia. Il 9 novembre in Romagna torna il Perugia

Non solo campionato. Nel mese di novembre al Rimini spetterà anche il secondo turno eliminatorio di Coppa Italia, dopo aver superato il primo qualche settimana fa. Appuntamento al ’Romeo Neri’ giovedì 9 novembre quando in Romagna tornerà il Perugia (calcio d’inizio alle 17). Il secondo turno, esattamente come il primo, si svolgerà in gara unica ad eliminazione diretta. Quindi, in caso di parità al novantesimo si procederà con supplementari, ed eventualmente i rigori. Un extra time che non è servito al Rimini nel primo turno eliminatorio per proseguire il cammino ed estromettere dalla coppa il Gubbio. In quel caso a essere decisivo al ’Romeo Neri’ fu un gol di Morra a tempo scaduto. Il Perugia arriva al secondo turno dopo aver nettamente battuto all’esordio il Monterosi (3-1) dell’ex attaccante biancorosso Michele Vano.