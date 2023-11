Coppa italia. Il Levanto si arrende all’ultimo minuto

LEVANTO

0

RAPALLO RUENTES

1

LEVANTO: Lagaxio Luca, Pozzi, Folli, Lorenzini, Bonati, Ambrosini, Cappelletti, Callo, Rezzano, Bagnasco (70’ Barilari), Lagaxio Lorenzo. All. Agata

RAPALLO RUENTES: Alesso, Parigi, Trucco, Bacigalupo, Bagnato, Bulat, Cacciatore, Chevez (78’ Toscano), Greco, Ouwusu, Omubli. All. Rossetti.

Arbitro: Carida di Genova

Marcatore: al 90’ Ouwusu

LEVANTO - Con una staffilata di Ouwusu all’ultimo tuffo il Rapallo Ruentes (ultimo della classe in Promozione) si aggiudica l’andata del rispettivo girone di Coppa Italia con il Levanto sfortunatissimo in diverse occasioni e soprattutto con pochi titolari e fuori ruolo. E per pura coincidenza domenica sarà ancora il Rapallo a sbarcare al Raso Scaramuccia per il match di campionato. Dove probabilmente sarà un’altra musica. Adesso, in tema Coppa Italia, il ritorno tra Rapallo Ruentes e Levanto si giocherà mercoledì prossimo 8 novembre.

E. Sassarini