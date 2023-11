Coppa italia. Il Perugia dietro l’angolo, scatta la prevendita

Settore distinti chiuso e naturalmente non saranno validi gli abbonamenti. I tifosi del Rimini ancora festeggiano per il successo ottenuto contro la Spal, ma non dimenticano che domani pomeriggio la squadra di Troise sarà nuovamente in campo per affrontare il Perugia nel secondo turno preliminare di Coppa Italia (calcio d’inizio alle 17 al ’Neri’). E scatta la prevendita dei biglietti che si possono acquistare dai rivenditori autorizzati. A Rimini alla Tabaccheria Pruccoli, alla Tabaccheria Romani, al Millenium Bar Tabaccheria. A Santarcangelo alla Tabaccheria della Piazza e da SantarcangeloEventi. Ma anche al Free Shop del centro commerciale Atlante a San Marino e alla Caffetteria Mazzini di Cattolica. La vendita è aperta online, ma anche allo store dello stadio (dalle 10.30 alle 12.30) e domani al botteghino dalle 15 alle 17.15.