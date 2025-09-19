Coppa Italia. Il Ponsacco respinge il Saline e va agli ottavi

MOBILIERI PONSACCO

1

ASD SALINE 1928

0

Mobilieri Ponsacco: Colucci (25’ st Campinotti), Pisani, Papini, Ficarra (8’ st Marinari), Giusti Mancini, Puccini (18’ st Sciaoi) Niccolai, Taraj, Bracci, Rigirozzo (25’ st Marrocco). All. Polzella.

ASD Saline 1928: Gazzarri, Burchianti, Borri, Pratesi 27’ st (Zaccheo), Franceschi, Signorini, Fabbri, Manetti, Lucchesi, Tartaglione, Folegnani, (30’ st Rexhepi) All. Ciricosta.

Arbitro: Giuliani di Grosseto (Rama-Rabbiti)

Marcatore; 29’pt Taraj.

Raggiunge gli ottavi di Coppa Italia cogliendo l’en plein prima superando il Castigliocello 0 a 6, ed ora il Saline con minimo scarto di 1 a 0. Partita gagliarda tenuta sul ritmo e l’energia che ha finito per premiare i rossoblù che Polzella aveva rimaneggiato per 6/11esimi. La formazione ospite ha tenuto bene il confronto ma le poche volte che sono apparsi in zona gol Colucci ha parato sicuro. C’e da mettere un rilievo che quando i Mobilieri hanno affondato, il bunker blu amaranto e saltato. Una proiezione offensiva di fascia ha innescato Pisani che con assist perfetto ha fatto volare Taray che al volo ha portato in vantaggio i rossoblu. Nella ripresa i cambi hanno ridato vigore alla squadra con un Saline generoso ma esposto alle ripartenze ponsacchine tanto che Sciapi ha violato la rete due volte, la prima annullata per off.side ma la seconda non valida per la posizione di un avversario sul palo.

Luciano Lombardi