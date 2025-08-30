Coppa Italia. Il Vismara sfida il Gabicce: vicine di casa con ambizioni

In questo fine settimana si ritorna al calcio ufficiale, quello che assegna i punti e c’è attesa anche perché ogni squadra presenterà i nuovi acquisti. Inoltre competizioni come la Coppa Italia sono utili a rispettivi allenatore ci provare gli schemi e moduli da adottare poi in campionato. Oggi sono in programma sei partite (si gioca su tutti i campi alle ore 16) valevoli per la prima giornata della Coppa Italia.

Promozione. Queste le gare: Lunano-Tavullia Valfoglia; Vismara-Gabicce Gradara; Villa San Martino-Alma Fano Calcio; Nuova Real Metauro-San Costanzo; Ostra Calcio-Pergolese; Portuali Calcio Ancona-Vigor Castelfidardo. Domani si giocano (alle ore 15,30) le restanti due partite: Biagio Nazzaro-Moie Vallesina; Castelfrettese- Montemarcianese. Le gare di ritorno a campi invertiti, sono in programma per mercoledì 17 settembre alle ore 15,30.

Eccellenza. Per la Coppa Italia di Eccellenza le 16 squadre scenderanno in campo tutte domani in orari diversi. Nel programma subito due derby, sempre sentiti: K Sport Montecchio Gallo-Fermignanese (ore 15,30) allo ‘Spadoni’ di Montecchio e Urbania Calcio-Urbino (ore 15,30) al Comunale principale di Urbania. Le altre partite: Civitanovese Calcio-Sangiustese (ore 17,30); Fabriano Cerreto-Matelica (ore 15,30); Fermana-Montegranaro (ore 17,30); Montefano Calcio-Chiesanuova (ore 15,30); Osimana-Jesina (ore 17); Trodica Calcio-Tolentino 1919 (ore 17,30).

Serie D. Coppa Italia, domenica 31 agosto: Fossombrone-Vigor Senigallia (ore 16). am.pi.