Coppa italia. La Larcianese sbanca Cerreto Guidi e vola ai quarti. Sugli scudi uno Ndiaye stellare

REAL CERRETESE: Nigro, Tolaini (60’ Paglia), Grasseschi (64’ Maoni), Meucci, Michelotti, Mordagà, Fioravanti, Nieri (64’ Lamberti), Melani, Bouhafa, Menconi. All.: Petroni.

LARCIANESE: Venturini, Lo Russo, Monti, Marianelli, Sheta, Fusco, Dinucci, Sarti, Ndiaye (79’ Pini), Maccagnola (60’ Ferraro), Lenti (55’ Guarisa). All.: Cerasa.

Arbitro: Zmau di Prato.

Marcatori: 13’ Ndiaye, 20’ Michelotti, 36’ Lenti, 76’ Ferraro, 87’ Bouhafa.

Con una brillante vittoria esterna conseguita sul campo del Real Cerretese la Larcianese vince il triangolare di Coppa Italia con sei punti (la terza formazione era il Lampo Meridien) frutto di due vittorie, e si qualifica per i quarti di finale della competizione. Partita che giocherà, mercoledì 24 gennaio, in una gara unica, in trasferta, contro la San Marco Avenza. Contro la Real Cerretese la formazione viola ha giocato un’ottima partita, meritando alla fine dei novanta minuti la vittoria e la qualificazione. È sempre stata in vantaggio. La partita è stata sbloccata dopo appena 13 minuti di gioco da Ndiaye, che ha segnato di testa. Le altre due reti della Larcianese arrivano al 36’, con Lenti, che ribadisce a rete una corta respinta del portiere locale e al 76’ di Ferraro che conclude una veloce azione di contropiede. In entrambe le marcature l’assist finale è stato del giovane Ndiaye, sicuramente il migliore in campo. Grande soddisfazione nell’ambiente vittoria per questa qualificazione ai quarti, che conferma quanto la Larcianese sia abituata a fare bene nella sua storia in Coppa.

Massimo Mancini