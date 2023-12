COPPA ITALIA. La Lucchese ad Avellino per i quarti di finale

In attesa dell’esito della sfida tra Padova e Lumezzane, si sono definite sette delle otto squadre qualificate ai quarti di finale della Coppa Italia di serie "C": si tratta di Vicenza, Lucchese, Pontedera, Pescara, Rimini, Catania ed Avellino. Questi gli accoppiamenti per le gare dei quarti di finale e le società ospitanti le gare, determinati per sorteggio: Avellino - Lucchese, Catania - Pescara, Pontedera - vincente Padova-Lumezzane, Vicenza – Rimini. I quarti di finale, sempre con gara "secca", si svolgeranno nei giorni 12, 13 e 14 dicembre prossimi. La Lucchese dovrebbe essere di scena al "Partenio" di Avellino mercoledì 13 dicembre.

Infine, Restaldo di Ivrea arbitrerà Arezzo - Lucchese di campionato, domani sera.

E. P.