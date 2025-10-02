Coppa Italia: Lucchese - Perignano. La Pantera rimonta e va a caccia delle Zebre

Lucchese

5

Fratres Perignano

3

(dcr)

LUCCHESE (4-3-3): Milan; Xeka, Pupeschi, Rotondo, Mauro (11’ st Lorenzini); Palo (28’ st Russo), Sansaro (40’ st Ragghianti), Bartolotta (33’ st Palma); Maggiari (28’ st Caggianese), Galotti, Riad. (A disp.: Rossi, Venanzi, Onu, Ragghianti, Bossini). All.: Pirozzi.

FRATRES PERIGNANO (4-4-2): Tirabasso; Genovali, Vittorini, Magliocca, Ouardi; Meucci, Stringara (11’ st Sottile), Remorini, Pagni; Mearini (27’ st Kouakou), Garunja (15’ st Giordani). (A disp.: Rizzato, Oliva, Miccoli, Kapidani, Lupi, Regoli). All.: P. Fanani.

Arbitro: Fatticcioni di Carrara.

Reti: 22’ pt Remorini, 45’ st Rotondo.

Note: angoli 8-6; ammoniti: Rotondo, Riad e Magliocca; recupero: 1’ pt, 5’ st; spettatori: 342; sequenza rigori: Caggianese gol, Remorini gol, Rotondo parato, Giordani gol, Palma gol, Kouakou parato, Riad gol, Pagni parato, Pupeschi gol.

LUCCA - La Lucchese riacciuffa il Perignano e lo batte ai rigori e vola ai quarti di finale dove troverà il Viareggio che ha superato la Massese per 2 a 0. Il derby sarà al "Porta Elisa" il 12 novembre.

Avvio di marca rossonera, con Bartolotta che, al 12’, dalla destra crossa al centro dove, in tuffo, Riad, di testa, sfiora la rete. Il Perignano, guidato dal garfagnino Pacifico Fanani, punta soprattutto sulle ripartenze, affidate a Mearini e Garunja. Improvvisamente i pisani, direttamente su calcio d’angolo, al 22’, con Matteo Remorini, "ex" di turno, passano con una parabola a giro a rientrare che s’ insacca alla sinistra del palo più lontano di Milan. Il portiere viene scavalcando dal pallone, portando in vantaggio gli ospiti. La Lucchese torna subito in avanti al 27’ con Sansaro che, da fuori area, centra in pieno la traversa. Il Perignano va vicino al raddoppio al 31’, con un’incursione di Meucci che serve al centro Pagni che, da buona posizione, calcia alto sopra la traversa. Finale di primo tempo con gli ospiti all’attacco che conquistano un paio di calci d’angolo infruttuosi. Prima del riposo Lucchese nuovamente vicina al pareggio con un colpo di testa in area di Galotti che Tirabasso alza sopra la traversa.

La ripresa si apre con una conclusione centrale dello stesso centravanti rossonero. Sfiora il gol al 10’ Sansaro, al termine di un’azione personale, con una conclusione dal limite che finisce poco lontana dall’incrocio dei pali. Nel finale debutto per Ragghianti.

Allo scadere azione corale rossonera, con Rotondo che, in mischia, defilato sulla destra, batte Tirabasso e pareggia i conti.

Si va ai calci di rigore e, per i rossoneri, segnano Caggianese, Palma, Riad e Pupeschi, mentre Sansaro si fa parare il penalty. Per il Perignano fatali gli errori di Koaukou e Pagni.

Alessia Lombardi