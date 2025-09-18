Coppa Italia: Lucchese - S.Giuliano. La Pantera ruggisce due volte

Lucchese

LUCCHESE (4-3-3): Milan; Venanzi (44’ st Xeka), Pupeschi, Rotondo, Mauro (23’ st Onu); C. Russo, Palma, Picchi (23’ st Sansaro); Maggiari (26’ st Bartolotta), Galotti, Riad (26’ st Caggianese). (A disp.: Rossi, Santeramo, Bossini, Palo). All.: Pirozzi.

SAN GIULIANO (4-4-2): Giacobbe; Borgia, Bindi, Pasquini, Bozzi; Amico, Anzilotti (12’ st Nacci, 25’ st Papini), Doveri (12’ st Bacci), Paci (35’ st Angelotti); Di Paola, Gargani. (A disp.: Ria, Ferretti, Campani, Cornacchia, Matteini). All.: Cordoni.

Arbitro: Calise di Piombino.

Reti: 10’ pt C. Russo, 25’ pt Riad, 37’ st (aut.) Galotti.

Note: angoli 7-3; ammoniti: Galotti e Borgia; recupero: 2’ pt e 5’ st; 18’ st Di Paola fallisce un rigore; spett.: 429; osservato un minuto di raccoglimento in memoria dello sciatore Matteo Franzoso, scomparso durante una gara di allenamento in Cile.

LUCCA - La Lucchese chiude il girone a tre a punteggio pieno, battendo anche il San Giuliano per 2-1 e passa il turno. Negli ottavi di finale affronterà, il 1° ottobre, in gara secca, il Perignano. Si decide tutto nel primo tempo, con le reti di Cristopher Russo e Riad, giovane che arriva dalla "Primavera" rossonera.

Nella terza giornata di Coppa Italia d’Eccellenza il tecnico rossonero Pirozzi concede spazio a centrocampo ed in attacco ai giocatori che, al momento, hanno giocato meno.

La prima occasione del match capita a Galotti, al 5’, che calcia di poco a lato. Lucchese vicina al gol con un destro a giro dello stesso Galotti che termina in angolo. Vantaggio, però, che arriva al 10’, sugli sviluppi del calcio d’angolo, con Russo che arriva da dietro e batte Giacobbe. Il San Giuliano prova a rispondere al 17’ con Di Paola, ma Milan respinge in angolo. I rossoneri raddoppiano al 25’, con Riad che piazza un tiro ad effetto nel sette della porta difesa dal portiere ospite. Ancora Russo vicino alla terza rete al 35’, con un rasoterra che finisce di poco a lato.

La formazione pisana ha cercato, soprattutto sugli esterni, di creare qualche problema alla difesa rossonera, ma Pupeschi e Rotondo hanno fatto buona guardia. Riad ci riprova, ma questa volta la sua conclusione scheggia la traversa al 38’. Quasi allo scadere del primo tempo Venanzi ha la peggio in uno scontro di gioco ed è costretto a lasciare il campo per infortunio: al suo posto Xeka.

Nella ripresa la Lucchese riesce a gestire bene il vantaggio, senza concedere alcunchè agli ospiti che provano, comunque, ad essere più intraprendenti per tentare di riaprire il match.

I pisani hanno l’occasione per accorciare le distanze, grazie ad un calcio di rigore concesso per un fallo di Rotondo su Borgia, ma Di Paola centra la base del palo alla destra di Milan che riesce a mandare la palla in angolo.

Nel secondo tempo il San Giuliano si è proposto più spesso in attacco, con la Lucchese che è calata. Nei minuti finali i ragazzi di Pirozzi sfiorano il terzo gol con un tiro da fuori del solito Russo e con Palma, con una conclusione da dentro l’area di rigore. Ma il San Giuliano, prima colpisce un palo con Bindi e, poi, riesce ad accorciare grazie ad un’autorete di Galotti, su una corta respinta di Milan.

Alessia Lombardi