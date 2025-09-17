Coppa italia. Oggi il derby di ritorno tra Matelica e Fabriano

Oggi alle 17.30 il Matelica ospita al "Giovanni Paolo II" il Fabriano Cerreto per il match di ritorno del primo turno di Coppa Italia. Un derby molto sentito, come si è visto pure nella gara di andata vinta dai fabrianesi 2-1. La formazione di Lorenzo Ciattaglia vuol confermare il proprio trend di crescita per riuscire a strappare la qualificazione ai rivali. È vero anche che il Fabriano Cerreto si presenta sul sintetico matelicese con il vento in poppa: dopo due turni di campionato, infatti, è in vetta a punteggio pieno, avendo battuto in casa la Jesina (2-0) e poi in trasferta contro la Sangiustese (1-2). Sarà quindi un bel banco di prova per Ginestra e compagni, anche in vista della trasferta di domenica a Civitanova nella terza giornata di cartello. Vedremo se Ciattaglia farà turnover con qualche giocatore della panchina. Finora l’assetto tattico biancorosso poggia su una difesa a quattro (Tempestilli e Sanchez centrali, Montella a destra, Merli a sinistra), un centrocampo molto quadrato con Caleir Vilson in mediana, Pedrini e Bianchi a supporto, Mengani e D’Errico sui lati della zona offensiva, Allegretti centravanti. I fuoriquota sono Montella (2007) e Bianchi (2006).

m. g.