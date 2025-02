Coppa Italia, ottavi di finale della fase nazionale: oggi alle 15. Urbania a San Sepolcro con la voglia di stupire

Oggi l’Urbania va in Toscana per affrontare alle ore 15 (al Buitoni di San Sepolcro) i pari grado di Vivi Altotevere S.Sepolcro che hanno vinto la fase regionale battendo il Cannara per 1 a 0 con rete di Bartoccini. La gara di oggi è valida per il primo match degli ottavi di finale della fase nazionale della Coppa Italia. Dopo il primo turno (il ritorno è fissato per mercoledì 19 febbraio) ci saranno i quarti e le semifinali e anche qui con gare di andata e ritorno, la finale è in gara secca e in campo neutro. La vincente del torneo ottiene la promozione diretta in serie D. Nel caso in cui l’avesse già conquistata tramite il campionato, il diritto andrà alla finalista. Dovessero essere state entrambe promosse, toccherebbe a una delle semifinaliste. A vincere la competizione nazionale (stagione 2010-11) fu l’Ancona battendo (il 6 aprile 2011) nella finalissima di Roma (Stadio Casal del Marmo) il Città di Marino per 3 a 1. Prima dell’Ancona solo la Fulgor Maceratese (1992) guidata allora da mister Silva era arrivata alla finale uscendo sconfitta però nel match con il Quinzano.

"Sarà una partita sicuramente difficile – osserva alla vigilia del match l’allenatore dell’Urbania Simone Lilli – Incontreremo una squadra davvero forte. Lo dimostra la sua posizione in classifica (primo posto) ed il fatto che ha vinto la Coppa Italia. Ha giocatori di valore in ogni reparto con valide alternative durante la partita. Sarà una gara da giocare con intelligenza in quanto il passaggio del turno avverrà su due partite. La prepareremo al meglio con la consapevolezza di essere di fronte ad un momento importante della stagione. Per quanto riguarda le defezioni, abbiamo indisponibili per squalifica: Dal Compare, Franca e Scarcella".

Il Vivi Altotevere Sansepolcro nei giorni scorsi ha rinforzato la rosa con Matteo Vaccarecci, portiere classe 1990, tornato a difendere i pali bianconeri dopo una serie di esperienze di alto livello e nella prima parte della stagione al Baldaccio Bruni. Oggi i toscani non potranno schierare lo squalificato Pasquali.

