Coppa Italia Promozione: 0-4 e passaggio del turno ipotecato. GabicceGradara, poker a Lunano. Gambini scatenato firma la tripletta

GABICCEGRADARA

: Onyekwere, Nobili C., Bosoi, Cancellieri, Bracci, Canti (25’st Gostoli), Lahlale (13’st Bonopera), Righi (19’st Fulgenzi), Onye, Galletti (1’st Ujkaj), Marta. All.: Manfredini.

GABICCEGRADARA: Sammarini, Buccino, Costa (20’st Mosconi), Zagaglia (31’st Lorenzetti), Moutatahhir, Andruccioli, Gambini (31’st Semprini), Pataracchia, Magi S. (20’st Magi F.), Finotti (20’st Ferraj), Sarli. All.: Lilli.

Arbitro: Dovesi di Ancona

Reti: 35’pt, 8’st, 30’st Gambini, 20’st Zagaglia rig.

Show del GabicceGradara nell’andata degli ottavi di Coppa Italia Promozione. La squadra di mister Lilli travolge l’undici di Manfredini con un netto 4-0, trascinata da un Joseph Gambini in stato di grazia: il classe 2007 firma una tripletta e si procura anche il rigore trasformato da Zagaglia. Molti gli under in campo – nove tra gli adriatici e sette tra i feltreschi – con i due allenatori attenti a gestire le energie in vista del campionato. Dopo un avvio lento e senza occasioni degne di nota, al 35’ Gambini rompe l’equilibrio con un mancino dal limite che non lascia scampo a Onyekwere. Nella ripresa Manfredini tenta di mischiare le carte e inserisce Ujkaj per dare un po’ più di peso all’attacco, ma la difesa locale fatica a contenere l’ispirato numero 7: servito da Sarli, Gambini salta Onyekwere e firma il raddoppio. Gli ospiti insistono e al 20’ arriva il tris, con Zagaglia che realizza dal dischetto dopo un fallo proprio su Gambini. Nel finale, prima di essere sostituito, il giovane attaccante completa il suo show siglando il 4-0.