Coppa Italia Promozione

PIETRASANTA Gega; Coselli, Della Pina, Isola, Laucci, Fioretti, Fattorini, Sessa, Sacchelli, Ricci, Mancini. A disp. Benassi, Laurini, Da Prato, Bartoli, Moriconi, Granaiola, Szabo, Attinasi, Remedi. All. Tocchini

PONTE BUGGIANESE Matteucci; Lici, Grasseschi, Musteqja, Bandoni, Palmese, Bellandi, Rosati, Mhilli, Viola, Bicchieri. A disp. Calu, Cirasella, Chelini, Fanti, Fruzzetti, Cantini, Fiumicino, Rugiati. All. Falivena

ARBITRO Di Sacco di Pisa

MARCATORI 37’ pt Palmese, 42’ pt Mancini, 45’ pt Mhilli, 45’ st Fiumicino

NOTE Espulso al 43’ st Grasseschi

Vittoria doveva essere e vittoria è stata per il Ponte Buggianese, che si impone sul campo del Pietrasanta per 3-1, nell’ultimo match valido per il girone eliminatorio di Coppa Italia di Promozione e accede agli ottavi. Gara vibrante e combattuta già nel corso del primo tempo. Parte con più verve il Ponte Buggianese, che passa al 37’: calcio d’angolo battuto benissimo da Viola, e colpo di testa vincente di Palmese, che mette la sfera alle spalle di Gega, uno dei tanti ex del Valdinievole Montecatini scesi in campo. Reagisce e risponde subito la squadra di casa, che si porta sull’1-1 poco dopo: al 42’ il capitano del Pietrasanta Mancini sfrutta un indecisione della difesa biancorossa, e deposita in rete un traversone. Altri tre minuti e va in gol ancora una volta la squadra allenata da mister Falivena, con Mhilli che, sugli sviluppi di un corner, segna di testa il gol che porta gli ospiti sul 2-1.

La partita vive di sussulti anche nel corso della ripresa, quando i due mister mandano in campo forze fresche, per mettere in difficoltà le rispettive squadre avversarie. Il Pietrasanta attacca per cercare il gol del pari, mentre i biancorossi di difendono con ordine, soprattutto quando nel finale perdono Grasseschi, espulso per somma di ammonizioni. Il risultato finale però premia il Ponte Buggianese che, in extremis, trova il gol del 3-1 con Fiumicino. A fine gara esplode la gioia dei ragazzi guidati da mister Falivena, che espugnano un campo difficile, festeggiando così il passaggio del turno. Agli ottavi di finale i biancorossi giocheranno contro il Forte dei Marmi o il Montignoso, il prossimo 5 novembre.

Simone Lo Iacono