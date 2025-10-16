Coppa Italia Promozione, andata degli ottavi con tante riserve in campo. Gucci per mezzo tempo. San Costanzo show con Speranzini. Il Fano dei "baby» perde il derby
ALMA 0 SAN COSTANZO 1 ALMA JUVE (4-4-2): Sodani; Scarlatti, Riggioni, Cecchini, Innocenti (18’ st Di Letizia); Niang (25’ st Pinna), Palazzi...
ALMA
0
SAN COSTANZO
1
ALMA JUVE (4-4-2): Sodani; Scarlatti, Riggioni, Cecchini, Innocenti (18’ st Di Letizia); Niang (25’ st Pinna), Palazzi N., Palazzi M., Incerti (33’ st Bertini); Gucci (1’ st Rovinelli), Arpaia (22’ st Manuelli). A disp. Tommasino, Francini, Saponaro, Zaccardo. All. Omiccioli.
SAN COSTANZO (4-3-3): Giulini (25’ st Valente); Brancasecca, Pierelli, Mendy, Polverari; Carta (18’ st Passarini), Speranzini (19’ st Saurro A.), Patriciello, Petrini (11’ st Ruta); Zepponi (28’ st Cozzolino), Pierini. A disp. Valente, Vitali, Rivelli, Saurro S., Benvenuti. All. Carta.
Arbitro: Chenouf di Pesaro.
Reti: 36’ pt Speranzini.
Note: serata tiepida, spettatori 400, Ammoniti: Incerti. Angoli 4-1, recuperi 0 + 3’.
Nell’andata degli ottavi di Coppa Italia, il Fano2 (con l’aggiunta di Gucci, foto, per metà tempo) cede di misura ad un disinvolto San Costanzo che mostra più capacità manovriera rispetto alle seconde linee granata apparse troppo incerte e improduttive in fase offensiva. Nel primo tempo sono perciò gli ospiti a creare le uniche occasioni. Dopo una "spaccata" di Zepponi su traversone di Carta al 27’ finita incredibilmente fuori, il vantaggio arriva al 36’: Cecchini regala una rimessa ai biancoazzurri che sulla destra confezionano l’azione conclusa con un chirurgico rasoterra di Speranzini che supera Sodani. Il San Costanzo potrebbe addiruttura raddoppiare al 42’ con una conclusione di Carta, ma Sodani si salva respingendo di piede.
Nella ripresa i ragazzini fanesi provano a riagguantare la gara, ma tranne una conclusione da posizione defilata di Niang ed una punizione di Palazzi respinta da Valente non riescono a produrre nulla più.
sil.cla.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su