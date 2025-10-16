Coppa Italia Promozione. Il Luzzara liquida il Boretto, Montecchio flop. Casalgrande: blitz a Masone. Colpaccio Riese

Ieri sera si sono disputati i trentaduesimi di finale della Coppa Italia regionale di Promozione, memorial Minetti: serata ricca di derby tra reggiane. Essendo già stabilito un tabellone in stile tennistico, ci sono già gli accoppiamenti dei sedicesimi di finale, il prossimo turno eliminatorio. Uno di questi sarà Casalgrande-Bagnolese. I primi hanno battuto per 2-1 il Masone a domicilio. Borelli ha segnato un rigore al 6’, poi pareggio orange con Battigello al 15’. L’equilibrio regna, ma al minuto 83 Mediani regala il turno al Casalgrande.

Colpo esterno anche per la Bagnolese: 3-1 sul campo della Sammartinese. Sugli scudi Abbatiello con una gran doppietta, e si aggiunge il sigillo di Yabre. Per i neroverdi di casa non basta la firma del difensore Malaguti.

Un altro sedicesimo di finale sarà Riese-Luzzara: altro derby della bassa. Il Luzzara ha battuto il Boretto per 2-0: in gol Ranieri in apertura, al 6’, e poi Sassi al 49’, per uno dei più classici gol dell’ex.

Per la Riese, invece, vittoria corsara. Sul campo della Virtus Correggio decide in favore dei rossoneri una rete di Marastoni al 39’. Un altro incontro dei sedicesimi sarà Carignano-Bibbiano/San Polo. I primi hanno battuto nettamente il Montecchio con un divertente 4-2. I gol sono di Saccenti (due volte), di Ferretti e di Lauriola.

Non bastano ai giallorossi reggiani i sigilli di Ghillani e Aroma. Passa soltanto ai rigori, invece, il Bibbiano/San Polo: nei 90 minuti era finita 0-0 col Terme Monticelli. Alla lotteria dagli undici metri vince proprio il Bibbiano 4-3. Infine, ecco l’ultimo sedicesimo con squadre reggiane. Si tratta di Sporting Scandiano-Baiso/Secchia.

Lo Sporting si gode il passaggio del turno grazie a bomber Francesco Corbelli: il puntero del 1995 è assoluto protagonista della notte con una doppietta nel 2-0 sul Vezzano.

Per il Baiso serata col brivido. Nei 90 minuti soltanto 1-1 in extremis: il Castellarano avanti con Pittalis, ma Bonini dei locali al 92’ manda i suoi ai rigori. Proprio alla lotteria completa la rimonta il Baiso: 5-3 il complessivo. Mercato.

Colpo Vianese. Intanto nuovo acquisto, in Eccellenza, per la Vianese: ecco l’esterno offensivo Leonardo Fiori, classe 2004 ex Fezzanese (Liguria). Fiori non è nuovo nel nostro panorama, anzi: veloce e tecnico giocatore offensivo, è protagonista da diverse estati al Torneo della Montagna, con la maglia del Cervarezza, con gol e ottime prestazioni.