COPPA ITALIA PROMOZIONE. L’Ovest testa il Barberino. Fiesole, che esame a Reggello
Oggi, alle 15,30 (alcune con orari diversi), le prime partite del triangolare di qualificazione. Ecco il programma. Settimello-Jolo (riposa Cubino)....
Settimello-Jolo (riposa Cubino). Arbitro: Cinotti di Empoli. La squadra di casa del tecnico Giannini non avrà Francini, squalificato.
Firenze Ovest-Barberino Tavarnelle (riposa C.S. Lebowski). Arbitro: Magrini di Pistoia. Al "Paoli" si prospetta una sfida interessante con l’Ovest che si presenta al completo, mentre gli ospiti lamentano l’assenza dell’attaccante Cubillos.
Resco Reggello-Fiesole (riposa Settignanese). Arbitro: Manduzzo di Livorno. La neopromossa Reggello allenata da Mori dovrà rinunciare al bomber Focardi, con il giovane Giusti pronto all’evenienza. Il Fiesole di Lelli invece dovrà rinunciare al centrale difensivo Biondi.
Luco-San Piero a Sieve (riposa Fortis Juventus). Arbitro: Venuti, sezione Valdarno. Suscita tanta curiosità questo primo derby del Mugello con il Luco al completo, mentre nella squadra ospite non ci sarà Baragli infortunato.
Ginestra-Cerbaia (riposa Sancascianese). Arbitro: Finoia di Firenze. Il derby si gioca alle ore 16 con i padroni di casa privi di Bruno; nel Cerbaia non si lamentano assenze.
Dicomano-Rufina (riposa Pontassieve). Arbitro: Sinca di Firenze. Si gioca alle 20,30, sull’impianto "Le Cortine" di Scarperia (sede del Dicomano per la stagione) il primo derby dell’alto Mugello. Locali privi di Paggetti, ospiti senza Torricelli e Fumelli.
