Coppa Italia Promozione. Ottima Cuoiopelli a Casalguidi. La ribaltano Coluccia e Ferraro

CASALGUIDI: Baldi, Diddi, Rossi, Puccianti, Ghimenti, Torracchi, Ceccaretti, Bonfanti An., Capecchi, Paccagnini, Luccioletti; a disposizione Merci, Borselli, Bonaiuti, Baglioni, Bonfanti Al., Filoni, Dani, De SImone, Zoppi. Allenatore Ivan Paolacci.

CUOIOPELLI: Bulleri, Fogli (60’ Bindi), Monti, Pini, Mori, Liberati, Ferraro (80’ Nuti), Di Benedetto, Coluccia (60’ Tomarchio), Belluomini (70’ Ciardelli), Magera (70’ Terraschi); a disposizione Abutoaei, Demi, Bindi, Ciardelli, Maggi, Nuti, Pacciani, Terraschi, Tomarchio. Allenatore Enrico Pertici.

Arbitro: Luca De Vincenti di Carrara (assistenti Carlo Maria Angelici di Valdarno e Giulio Sanzò di Lucca).

Marcatori: 49’ Bonfanti An., 55’ (rig) Coluccia, 65’ Ferraro.

CASALGUIDI – Buona la prima per la Cuoiopelli di Enrico Pertici che espugna il campo del Casalguidi nella prima gara del triangolare della prima fase della Coppa Italia di Promozione. I conciari passano nella frazione di Larciano in rimonta, grazie ai gol di Coluccia (su rigore al 55’) e Ferraro nel finale. Il Casalguidi era passato in vantaggio con Andrea Bonfanti al quarto minuto di recupero del primo tempo con una conclusione spettacolare in mezza rovesciata. La prima frazione è stata equilibrata, con un paio di spunti in avanti della Cuoio. Equilibrio rotto nel recupero dal capolavoro di Andrea Bonfanti. Nel secondo tempo la Cuoiopelli ribalta la partita con Coluccia e Ferraro. L’uno a uno su rigore per atterramento di Fogli lanciato a rete e il raddoppio di Ferraro con un tiro cross dalla destro finito nell’angolino alle spalle di Baldi. Buona la prima per la Cuoio nonostante l’assenza di capitan Demi. In Coppa la Cuoio tornerà in campo il 17 al Masini contro il Meridien Larciano.