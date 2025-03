Coppa Italia Promozione. Sant’Orso e Marina senza brividi. La semifinale d’andata è bloccata

SANT’ORSO0MARINA0

SANT’ORSO: Amadori, Montinaro (28’st Scarlatti), Ferri, Fontana, Grandicelli, Mattioli, Moschella, Torcoletti (1’st Muratori), Lepore, Donati (40’st Giacomelli), Tonucci (1’st Giunti). All. Cicerchia

MARINA: Cominelli, Santarelli, Mezzanotte, Romanelli (34’st Sabbatini), Giovagnoli (23’st Cucinella), Carloni, Ogiesoba, Massaccesi, Catalani T. (23’st Pierandrei), Catalani A. (15’st Gregorini), Gagliardi (15’st Daidone). All. Profili

Arbitro: Houssam Eddin di Pesaro

FANOFinisce senza troppe emozioni la gara di andata della semifinale di Promozione tra Sant’Orso e Marina. Match senza squilli clamorosi tra due squadre che giustamente devono fare i conti con un campionato tutt’altro che chiuso. Tra i più propositivi della squadra di Profili c’è Ogiesoba che a ridosso della mezz’ora scodella in area un pallone molto interessante per Alessio Catalani, ma l’attaccante biancoazzurro non arriva in tempo. Una decina di minuti più tardi si mette in mostra Santarelli che dal fondo serve Tommaso Catalani. Ad inizio ripresa mister Cicerchia mescola le carte ed il neo entrato Giunti si rende subito pericoloso, la sua conclusione però viene bloccata da Cominelli. Nella ripresa i padroni di casa cambiano marcia e si propongono con maggiore convinzione dalle parti di Cominelli, eppure il gol non arriva. Il Marina riordina le idee e ad un quarto d’ora dalla fine ecco l’occasione migliore del match: sugli sviluppi di un cross di Daidone, Ogiesoba sceglie bene il tempo e devia in rete. Il finale ideale per Profili e i suoi se non fosse per il fuorigioco che vanifica tutti gli sforzi del Marina ed evita guai peggiori ai padroni di casa.

Nicolò Scocchera