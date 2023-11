Coppa Italia Promozione. Un pareggio a reti bianche tra Matelica e Potenza Picena

Mercoledì di Coppa anche per le squadre di Promozione. Il torneo è giunto ai quarti di finale e due sono le formazioni maceratesi ancora in corsa. Vale a dire Matelica e Potenza Picena, che ieri sera allo stadio comunale "Giovanni Paolo II" di Matelica hanno chiuso la gara di andata con il punteggio di 0-0. Il ritorno si giocherà mercoledì 6 dicembre a Potenza Picena. Contemporaneamente sono andate in scena altre due sfide: il Valfoglia ha battuto in casa la Pergolese per 1 a 0, mentre la Biagio Nazaro ha impattato fra le mura amiche per 1-1 contro il Moie Vallesina. Pure queste compagini affronteranno il match di ritorno, a campi invertiti, il prossimo 6 dicembre. L’ultima sfida dei quarti di finale è quella fra Porto Sant’Elpidio e Atletico Centobuchi, in programma mercoledì 22 novembre (gara di andata) e mercoledì 6 dicembre (gara di ritorno).

Per quanto riguarda le due formazioni maceratesi, il Matelica ha eliminato nel turno precedente l’Appignanese, mentre il Potenza Picena si è qualificata superando il Casette Verdini. Ora, però, testa di nuovo al campionato: nel week end si disputa l’undicesima giornata ed entrambe le squadre saranno impegnate in casa. Il Matelica ospita proprio l’Appignanese; il Potenza Picena invece riceve la visita della capolista Trodica. Il gruppo di mister Passarini vuole tornare protagonista del girone e insegue quindi una nuova vittoria dopo il "colpo" esterno di Corridonia. I potentini, invece, devono lasciare i bassifondi della classifica e hanno bisogno della gara perfetta per fare lo sgambetto alla formazione più forte del momento.

m. g.