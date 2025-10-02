Coppa Italia Serie C. Il Riccione pareggia in casa e ora si gioca tutto in Emilia

Una vittoria e un pareggio. Comanda, così, la classifica del girone 8 di Coppa Italia il Riccione Women che in casa, nella gara della seconda giornata, ha pareggiato contro l’Original Celtic Bhoys. Allo stadio Calbi di Cattolica va in scena una partita intensa, giocata però all’insegna del fair play, in un clima di festa. Zero ammonizioni in campo e sorrisi a fine partita. Nella gara d’esordio in Coppa le biancazzurre del Riccione Women avevano conquistato un convincente 2-0 in casa del Gatteo Mare, mentre le biancoverdi dell’Original Celtic Bohys erano state sconfitte di misura dalla Reggiana. Nel nuovo confronto sono state le ospiti a portarsi in vantaggio alla mezz’ora del primo tempo con Mesoraca, ma nella ripresa al 6’ è arrivato il pareggio di Corda su calcio di rigore.

"Le nostre avversarie sono state aggressive fin da subito e hanno avuto la possibilità di andare in vantaggio – le parole di mister Lulù Oliveira al termine del match – Nel secondo tempo però le nostra ragazze sono riuscite a raggiungere un meritato pareggio, anzi abbiamo continuato a spingere fino alla fine. E’ un pari che serve anche a noi. Abbiamo un’ottima squadra e dobbiamo andare a Reggio Emilia per la prossima partita e vincere". Tutto questo in attesa che si inizi a fare sul serio anche in campionato. Ma prima ancora Coppa. Domenica, infatti, le biancazzurre, come ricordato da mister Oliveira, saranno impegnate sul campo della Reggiana per cercare di prendersi il passaggio al turno successivo.

Riccione Women: Boaglio, Benatti (1’ st Deliallisi), Grillo, Daleszczyk, Spallanzani (18’ st Bonanno), Weithofer, Costantini, Pederzani, Della Chiara (29’ st Calli), Veiga (18’ st Galo), Rossi (1’ st Corda). A disp.: Roscio, Gippetto, Puntoni, Balossi. All. Oliveira. Original Celtic Bhoys: Binini, Pacella (15’ st Bursi), Rubaltelli, Pede, Armao, Toomey, Mesoraca (37’ st Massa), Chierici (24’ st Bonacini), Toldo (33’ st Prandi), Antolini (28’ st Vasirani), Toma Menotti. A disp.: Vulcano, Calloni, Grazio, Ferrari. All.: Domeniconi. Reti: 30’ pt Mesoraca, 6’ st Corda (rig.).

Coppa Italia risultati girone 8 (2ª giornata). Riccione Women-Original Celtic Bhoys 1-1; Reggiana-Gatteo Mare 0-1. Classifica: Riccione Women 4; Gatteo Mare, Reggiana 3; Original Celtic Bhoys1.