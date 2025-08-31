Coppa Italia Serie D. A Fossombrone inizia l’era Magi

Scocca l’ora dell’esordio della Vigor. Oggi pomeriggio alle 16, a Fossombrone, partirà ufficialmente l’era Magi. I senigalliesi non saranno al completo: Magi Galluzzi, Milli e Parrinello sono out per problemi fisici. Fuori dalla lista dei convocati Della Rocca e Traore, mentre Piroso non fa più parte del gruppo rossoblu. Non ha svolto la rifinitura invece Federico Alonzi, a causa di alcuni impegni personali, ma sarà regolarmente del match. Queste sono le notizie dal campo, poi c’è l’aspetto emotivo, l’imprevedibilità dell’esordio e tanta curiosità intorno alla Vigor. "Siamo la Vigor, dobbiamo onorare ogni impegno – spiega il mister vigorino Beppe Magi –. Mi aspetto una squadra più agile, più dinamica rispetto alle ultime uscite. Sarà una gara tosta, contro una formazione in costruzione, ma con ottime individualità". Mister Magi spende qualche parola anche per i due grandi ex: Urso e Pandolfi. "Sono ragazzi magnifici, spero vivamente possano ricevere il tributo che meritano. Fossombrone ha dato tanto a loro, ma entrambi se la sono sudata quella maglia – conclude Magi –. Per me sarà interessante valutare come affronteranno questa sfida dal punto di vista mentale".

Nicolò Scocchera