Coppa Italia Serie D. Cittadella al debutto. Gori: "Siamo pronti»

Si fa sul serio da oggi (ore 16) per la Cittadella Vis Modena, che sfida la Correggese nel primo turno della Coppa Italia di Serie D. Si gioca al Borelli con l’inversione di campo e non a San Damaso per i lavori sul manto dello stadio Allegretti, in una sfida che si rigiocherà anche domenica 7, sempre in terra reggiana, nella prima giornata di campionato. "È la nostra sesta settimana di lavoro – spiega mister Mattia Gori alla vigilia – e siamo in linea con le attese, ma ora con le gare ufficiali cambia tutto. Vogliamo partire bene subito dalla Coppa contro una Correggese che è una neopromossa atipica, ha fatto un mercato con giocatori forti che vengono da campionati vinti come Arrondini al Carpi e Barbuti all’Alcione, una squadra con valori importanti, ma in questa fase dobbiamo pensare a fare bene prima di tutto noi". Gori parla anche del campionato. "È un girone stimolante e tecnico – spiega – le lombarde sono tutte molto ambiziose e il livello come tasso tecnico si è alzato molto, ma questo mi fa piacere". Per la gara di oggi in Coppa (arbitro Pelaia di Pavia) Gori deve fare a meno di Panfilo e Maini infortunati e dei due squalificati Boccaccini e Sala, recuperato invece Marchetti. Nella squadra di Domizzi out Cappelluzzo e Berni, da valutare Calì. Chi vince (in caso di parità al 90’ subito i rigori) sfiderà nei 32esimi di finale dell’8 ottobre la vincente di Lentigione-Piacenza. Nella stessa parte del tabellone ci sono oggi anche Lavagnese-Ligorna e Imolese-San Marino (oggi alle 18,30).

Formazione (3-4-2-1): Anino; Sabotic, Calanca, Fort; Manzotti, Mandelli, Dodaro, Sardella; Carrozza, Caprioni; Formato. All. Gori.

d.s.