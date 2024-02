Coppa Italia serie D. FolloGavo, bel pareggio

Bel pareggio per 2-2 nell’andata della semifinale di Coppa Italia di serie D. Il Follonica Gavorrano ottiene un buon risultato sul campo Varesina.

La prima occasione è per il Follonica Gavorrano e arriva all’11’: Brunetti di testa su calcio d’angolo trova appostato sulla linea di porta un difensore avversario. Bravo anche Filippis dall’altra parte al 13’ sulla girata di tacco di Gasparri. Al 44’ il Follonica Gavorrano passa in vantaggio: Macrì su calcio d’angolo trova appostato Pignat, che di testa colpisce e, grazie alla deviazione di Pertosa, batte Santulli. Nella ripresa, al 10’ il Varesina trova il gol del pareggio con Sali. Nel finale succede di tutto. Al 45’ Pino serve Mencagli sulla destra, che controlla e tira un gran fendente in diagonale che si insacca per il vantaggio. Ma non è finita: al 48’ Gasparri cade in area e l’arbitro assegna un calcio di rigore, tra le proteste dei giocatori biancorossoblù. Dal dischetto si presenta Vitale, che batte Filippis al 50’ e trova il gol del pari. Il ritorno il 13 marzo al Malservisi-Matteini.

VARESINA: Santulli, Ciuffo (30’ st Coghetto), Grieco, Pertosa, Gasparri, Orellana (5’ st Sali), Olivieri (1’ st Perin), Amoabeng, Gatti (18’ Polenghi), Oboe (1’ st Manicone), Vitale.

FOLLOGAVO: Filippis, Brunetti, Ceccanti (32’ st Nardella), Pignat, D’Agata, Grifoni (24’ st Pino), Modic (24’ st Lo Sicco), Masini (7’ Botrini), Barlettani, Macrì (32’ st Ampollini), Mencagli.

Reti: 44’ Pignat, 10’st Sali, 45’st Mencagli, 50’st Vitale (R).