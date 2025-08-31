Coppa Italia Serie D. Il San Marino punta al bis oggi in casa dell’Imolese

Ha tutta l’intenzione di proseguire il cammino in Coppa Italia il San Marino che, dopo aver superato il Tropical Coriano, oggi (calcio d’inizio alle 18.30) si gioca il primo turno in casa dell’Imolese. Ancora una volta tutto in novanta minuti per decidere il passaggio del turno con i titani che nei novanta minuti di sette giorni fa hanno staccato il pass grazie ai calci di rigore (non sono previsti, in caso di parità al novantesimo, i tempi supplementari). Un secondo antipasto importante per la squadra di mister Malgrati che in campionato domenica prossima debutterà sul terreno dello stadio ’Calbi’ di Cattolica contro il Termoli. Un primo passo di un lungo cammino, ma prima c’è la Coppa e il secondo turno da conquistare contro quell’Imolese che nel turno preliminare è rimasta a riposo e per la quale oggi inizierà ufficialmente una nuova stagione davanti al proprio pubblico. Si sa, ancora è soltanto calcio d’agosto ma il nuovo tecnico del San Marino ha tutta l’intenzione di verificare lo stato di salute dei suoi, oltre ai progressi compiuti nel mese di lavoro sul campo sin qui effettuato.

I tifosi del San Marino che vorranno accomodarsi allo stadio ’Galli’ di Imola potranno farlo in tribuna ospiti. Il prezzo del biglietto è di 7 euro (+1 euro di diritti di prevendita) e si può acquistare su Ticketing o alla biglietteria dello stadio oggi a partire dalle 17.30. Gli under 12 potranno accedere gratuitamente all’impianto esibendo un documento d’identità valido. Intanto, il club della Repubblica fa sapere che i due biancazzurri Filippo Fabbri e Alessandro Tosi sono stati convocati dalla Nazionale Maggiore di San Marino per gli incontri internazionali con Bosnia-Erzegovina (sabato 6 settembre ) e Malta (martedì 9 settembre).

Serie D, Coppa Italia (1º turno): Imolese-San Marino, Foligno-Sammaurese.