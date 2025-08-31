Coppa italia serie d. Il Castelfidardo non vuole essere comprimario: "Squadra rinnovata ma mi aspetto molto»

Occhi al campo, ma anche al mercato. Che non si ferma per il Castelfidardo, il quale alla vigilia dell’esordio in partita ufficiale, oggi in Coppa Italia ad Ancona (dove i biancoverdi hanno dolci ricordi in campionato con lo 0-4 rifilato ai dorici a fine aprile) mette a segno un altro colpo. Sembra proseguire infatti senza sosta il mercato dei biancoverdi, che ieri hanno ufficializzato un difensore, Lorenzo Paramatti, classe 1995, centrale difensivo, figlio d’arte visto che il padre Michele ha vestito le maglie di Bologna e Juventus. Lorenzo Paramatti ha iniziato con le giovanili di Bologna e Inter proseguendo la carriera in C con Robur Siena, Messina, Gubbio, Santarcangelo, Pro Piacenza, Rimini. Non sono mancate anche stagioni all’estero, nella B rumena con Poli Timisoara e Craiova. Stasera potrebbe sedere in panchina al Del Conero nel primo turno di Coppa. C’è curiosità nel vedere all’opera un Castelfidardo totalmente rinnovato, a parte il portiere Osama. "Sicuramente mi aspetto una partita difficile – afferma Stefano Cuccù, allenatore dei fidardensi –. E’ l’esordio quindi spero che da parte nostra ci sia tutta la determinazione che serve. Voglio vedere nei ragazzi grandissimo impegno, grandissimo sacrificio e grandissima corsa.