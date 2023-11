Coppa Italia serie D Poggibonsi sfida il Livorno

Giallorossi in campo questo pomeriggio allo stadio Armando Picchi con il Livorno per i sedicesimi di finale di Coppa Italia di serie D. Alle 14,30 il fischio d’avvio da parte di Guitaldi di Rimini per il confronto dei Leoni all’Ardenza, davanti agli amaranto locali. Da regolamento si tratta di una gara unica, quindi non è prevista la formula andata e ritorno, per stabilire quale delle due formazioni andrà avanti nel tabellone per raggiungere gli ottavi. La compagine qualificata troverà il Follonica Gavorrano nel turno successivo del tabellone della manifestazione nazionale dei dilettanti. Il team di mister Stefano Calderini arriva oggi al match infrasettimanale in una situazione non certo di abbondanza a livello di organico. E per giunta l’odierna partita di Livorno è in programma nel bel mezzo del percorso preparatorio al difficile appuntamento esterno di campionato, in programma domenica prossima, a Bagno di Gavorrano.

Potrebbe essere quindi da immaginare un undici in parte inedito per il Poggibonsi, tra le assenze del periodo e alcune pedine alle quali concedere, ad opera dello staff, un po’ di tregua in un periodo di partite in rapida sequenza.

Una possibile alternanza tra pedine, insomma, come è avvenuto per esempio con l’Aglianese il 18 ottobre, nella sfida di Coppa vinta dai Leoni ai calci di rigore. La squadra del Livorno, tra le big del girone e decisa a mettersi in evidenza su ogni fronte agonistico, avrà presumibilmente dalla sua un organico più ampio dal profilo del numero di effettivi sui quali contare. Al Poggibonsi il compito di cercare di dare battaglia al forte collettivo amaranto, vittorioso per 4-1 allo Stefano Lotti lo scorso 10 settembre nella domenica d’esordio del 2023-2024.

Paolo Bartalini