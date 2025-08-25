Coppa Italia Serie D: turno preliminare. Camaiore subito fuori. Va avanti il Gavorrano

follonica gaVorrano

FOLLONICA GAVORRANO: Pacini, Rovere (17’ st Arrighi), Bernardini, Matteucci, Mutton (40’ st Bellini), Remedi (38’ st Marino), Fremura, Proietti (29’ st Mignani), Pescicani (29’ st Bucci), Lo Sicco, Giordani. (A disposizione: Poggiolini, Maurizi, Bianchi, Pimpinelli). All. Francesco Baiano.

CAMAIORE: Di Biagio, Tavernini, Belli (17’ st Kthella), Marcucci, Casani, Accorsini, Luciani (39’ st Bertellotti), Bigica (21’ st Raineri), Bifini (31’ st Camaiani), Magazzu (26’ st A. Bartelloni), Bongiorni. (A disposizione: Tabarrani, Giusti, L. Bartelloni, Di Natale). All. Pietro Cristiani.

Arbitro: Giuseppe Merlino di Pontedera (assistenti di linea Simone Pellegrini di Prato e Lorenzo Guiducci di Empoli).

Rete: 9’ st Mutton (FG).

Note: ammoniti Rovere (FG), Magazzù, Casani e Luciani (C); recupero 3’ pt, 5’ st.

BAGNO DI GAVORRANO – Esce subito dalla Coppa Italia di Serie D nel turno preliminare il neo-promosso Camaiore, che perde di misura in trasferta sul campo del Follonica Gavorrano. Sul bellissimo manto del “Malservisi-Matteini“ i bluamaranto vengono piegati 1-0 dalla forte squadre di ’Ciccio’ Baiano, che massimizza il gol ad inizio ripresa di Mutton (ex Livorno che rappresenta uno dei tanti colpi estive della notevole campagna acquisti del club metallifero). Il Follonica Gavorrano nel prossimo turno di Coppa andrà fuori regione sul campo dell’Ostia Mare Lido nella domenica in cui entrerà in scena anche il Seravezza (che ospiterà il Prato).

Ieri le due squadre sono partite subito a mille nonostante il caldo, tanto che nei primi dieci minuti di gioco l’arbitro deve estrarre già tre volte il giallo. Il Follonica Gavorrano alza i giri e al 19’ il viareggino Lorenzo Remedi prova l’imbucata per Giordani ma Di Biagio in uscita anticipa l’attaccante avversario. Al 24’ biancorossoblù vicinissimi al gol ma Di Biagio è super sull’incornata di Bernardini, servito dalla punizione di Lo Sicco.

La replica camaiorese è nel tentativo di Magazzù, respinto in corner da Pacini. Il gol-partita arriva in avvio di secondo tempo con Mutton, che di testa è chirurgico sull’invito di Pescicani. Il Follonica Gavorrano poi controlla bene il possesso palla e difende con ordine il vantaggio.