Coppa Italia serie D. Tuttocuoio ospite della Pistoiese

In attesa di iniziare il campionato (domenica prossima contro il neopromosso Tropical Coriano allo stadio Mannucci di Pontedera) il Tuttocuoio si tuffa nella Coppa Italia di Serie D. Stasera la squadra allenata da Aldo Firicano è infatti ospite della Pistoiese nella sfida, unica, valida per il primo turno della manifestazione. Si gioca alle 20,30 al Marcello Melani di Pistoia e in caso di parità si va subito ai calci di rigore. Chi vince si qualifica per i 32esimi di finale, in programma l’8 ottobre sempre in gara unica.

Per i neroverdi della presidente Paola Coia è subito un bel banco di prova contro l’unica altra squadra toscana che si troveranno di fronte nel girone D. Una compagine, affidata alle cure di Antonio Andreucci, ben attrezzata che non fa mistero, pur se non in maniera palese, di voler puntare al ritorno nel calcio professionistico. L’entusiasmo che si respira nell’ambiente arancione è quindi elevato, ed è evidenziato dagli oltre mille abbonamenti sottoscritti finora, per cui è pensabile che già stasera ci sia il pubblico delle grandi occasioni.

Da parte sua il Tuttocuoio ha l’opportunità per valutare seriamente il proprio livello di crescita, chiaramente in prospettiva-campionato, competizione che poi racchiude il vero interesse stagionale del club di Ponte a Egola.