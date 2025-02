Coppa Italia, solo Sestese. Gambettola ko in trasferta

GAMBETTOLA0 SESTESE1

GAMBETTOLA: Gollinucci, Difino, Marconi, Rossi, Gadda, Crociati (80’ Casalboni), Zattini (50’ Vagnarelli), Toromani, Mancini, Peluso, Aloisi (46’ Zavatta). All. Bernacci

SESTESE: Giuntini, Pisaniello, Safina, Matteo G., Pisaneschi, Cirillo, Dianda, Sarr (73’ Vannini), Berti (82’ Ermini), Ciotola (80’ Geri), Manganiello. All. Polloni

Arbitro: Airaghi Colombo di Legnano.Reti: 61’ Ciotola

Note: ammoniti Gadda, Crociati, Giuntini, Pisaniello, Safina, Pisaneschi, Dianda. Espulsi al 25’ Pisaneschi per doppia ammonizione, Aloisi diretto dopo la sostituzione

Alla Sestese piace vincere anche in Coppa Italia. Sul campo del Gambettola, (vincitrice del girone B di Eccellenza della Romagna) la squadra di Polloni si aggiudica il primo round di andata del 1° turno della fase nazionale. Una vittoria importante, ottenuta con merito nonostante alcune assenze per infortunio, e con una direzione di gara non all’altezza della situazione. Al pronti e via, le due avversarie si affrontano con piglio: la squadra di casa la mette molto sull’agonismo, ma la disposizione tattica studiata da Polloni consente alla sua squadra di reggere bene, e di puntare nelle ripartenze. Nel momento più critico della sfida, la Sestese al 25’ resta in dieci. Il Gambettola pressa con maggior vigore, ma la difesa rossoblù non si lascia sorprendere. Nell’ultimo minuto di recupero della prima frazione di gioco, Sarr commette fallo su Mancini in area, l’arbitro assegna il penalty. Dal dischetto calcia Peluso, Giuntini è bravo a neutralizzare.

Nella ripresa, una Sestese molto determinata al 61’ passa in vantaggio. Ripartenza di Dianda che resiste alla prima carica e avanza. Nonostante un secondo contrasto la palla perviene a Ciotola che prontamente la calcia in rete. La squadra di Polloni stringe i denti, controlla e difende con ordine il prezioso risultato fino al termine. La gara di ritorno fra sette giorni allo stadio "Torrini".

Giovanni Puleri