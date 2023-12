Coppa Italia. Terranuova Traiana e Firenze Ovest sfida per la finale

Si sono svolti i quarti di finale della Coppa Italia di Eccellenza che ha visto impegnate anche quattro squadre del girone B. Questi i risultati: Scandicci-Firenze Ovest 1-2, Terranuova Traiana-Foiano 2-0, Massese-Sporting Cecina 3-4, Fratres Perignano-Valdinievole Montecatini 4-1. Questi invece gli accoppiamenti delle semifinali: Fratres Perignano-Sporting Cecina e Terranuova Traiana-Firenze Ovest. Le semifinali andranno in scena in gara unica mercoledì 20 dicembre. La finale è invece in programma il 7 febbraio. E a proposito di Firenze Ovest, dopo il poker incassato con la Colligiana, sono arrivate le dimissioni di dell’allenatore Rossano Bartalucci, già subentrato a Claudio Targetti. Bartalucci, in 9 giornate, ha conquistato 6 punti. A guidare la squadra, nella partita di Coppa, il tecnico degli Juniores Sandro Gardellin. Non è escluso, anzi è molto probabile, che possa essere confermato per il resto della stagione.