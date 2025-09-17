Coppa Italia, terze sfide. Cubino-Settimello show

Oggi si giocano le terze gare del triangolare di qualificazione per il primo turno della Coppa Italia. Le partite di oggi: Fortis Juventus-Luco (riposa San Piero a Sieve). Arbitro: Subhan di Pontedera (ore 20,30). Classifica: Luco e San Piero a Sieve 3 punti, Fortis 0. A causa della mancanza di illuminazione dell’impianto di Ronta, la gara si gioca a Scarperia. Al Luco che sarà privo di Romanelli, Buzzigoli, Marucelli e Maritato basta un pari; alla Fortis necessita la vittoria con almeno 2 gol di scarto.

Sancascianese-Ginestra Fiorentina (riposa Cerbaia). Arbitro: Angileri di Empoli. (ore 20). Classifica: Ginestra e Sancascianese 3 punti, Cerbaia 0. Qualificazione ancora in bilico: entrambe le squadre hanno bisogno della vittoria. Previsto turnover.

Cubino-Settimello (riposa Jolo). Arbitro: Montagnani di Piombino. (ore 20). Classifica: Settimello e Cubino 3 punti, Jolo 0. Essendoci la parità di punti e di gol segnati, serve un vincitore. La gara si gioca a San Marcellino.

Settignanese-Resco Reggello (riposa Fiesole). Arbitro: Scardigli di Livorno. (ore 20,30). Classifica: Resco Reggello e Settignanese 3 punti, Fiesole 0. Dopo la vittoria in campionato, la Settignanese mira al passaggio del turno.

Audax Rufina-Pontassieve (riposa Dicomano). Arbitro: Margherita Calvani di Prato. (Ore 20). Classifica: Pontassieve 3 punti, A.G. Dicomano e Audax Rufina 1. Al Pontassieve basta anche il pareggio. La Rufina senza gli infortunati Rachidi, Fumelli e Riccioni.

Infine Barberino Tavarnelle-C.S. Lebowski non disputata domenica 7 settembre, verrà recuperata mercoledì 24 alle 19.

Criteri di qualificazione: la squadra vincente di ogni triangolare passa. In caso di parità, si terrà conto della miglior differenza reti, del maggior numero di gol segnati. Se la parità dovesse persistere (tra due o tre squadre), la qualificazione sarà decisa da un sorteggio a cura del Comitato Regionale. Gli ottavi di finale si giocheranno il 5 novembre.

Giovanni Puleri