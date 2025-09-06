Coppa Italia, tutto già scritto. Per la Sestese è una formalità. E il Lanciotto corre ai ripari

Per la Coppa Italia di Eccellenza, oggi, alle 20:45, si anticipa la gara di ritorno tra Sestese e Lanciotto Campi. Dopo il roboante 7-2 realizzato all’andata, la Sestese affronta il match casalingo al Torrini con la qualificazione ormai in tasca. L’obiettivo dei padroni di casa non sarà il risultato, ma la gestione delle energie e l’utilizzo di questa partita come una sorta di allenamento in vista del più importante impegno di campionato di domenica prossima in casa con il Real Forte Querceta.

Dopo aver subito una pioggia di gol, il Lanciotto è corso ai ripari ingaggiando il difensore centrale Alessio Lastrucci (‘93), ex Certaldo (che non giocherà a causa di una squalifica residua), e l’esterno difensivo Tommaso Pisco (’06) proveniente dal Poggibonsi. Due rinforzi utili per la squadra di mister Secci, che da questo turno di Coppa dovrà ritrovare lo spirito giusto anche in vista dell’inizio del campionato che parte domenica prossima. Sul fronte formazioni, la Sestese dovrà fare a meno degli squalificati Cirillo e Safina. A loro si aggiunge Fiorentino, espulso nella gara d’andata insieme a Marafioti del Lanciotto Campi. Nonostante queste assenze, le due squadre non dovrebbero discostarsi molto dagli schieramenti visti all’andata, con i due tecnici che probabilmente convocheranno qualche giovane dagli Juniores per completare la panchina. L’incontro sarà diretto dall’arbitro Margherita Calvani di Prato, assistita da Braga di Pisa e Norgiolini di Arezzo. Invece, alle ore 16 si anticipa il ritorno di Castiglionese-Sangiovannese (0-2), in programma al "Faralli" di Castiglion Fiorentino. Giovanni Puleri